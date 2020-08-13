Орловцам объяснили, почему не стоит ходить без маски

Роспотребнадзор разъяснил процедуру наказания «безмасочников».

Официальное разъяснение опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора Орловской области. В последнее время в регионе вновь начали активно штрафовать за нахождение без масок и респираторов в общественном транспорте, на предприятиях торговли и других общественных местах. У многих это вызывает удивление и даже возмущение: дескать, как же так, ведь ограничения снимаются.

Однако это не совсем так. Роспотребнадзор напоминает, что для недопущения распространения COVID-19 необходимо принимать профилактические меры. А одной из самых эффективных мер считается ношение масок в «качестве средства защиты «барьерного» типа». Учитывая это, в каждом регионе губернаторы вводят ограничительные меры, в числе которых предусмотрено обязательное ношение масок в общественных местах.

«Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности», — пояснили в Роспотребнадзоре.

То есть, если в регионе все еще действует «масочный режим», а в Орловской области он действует, то любое появление гражданина в общественном месте без маски само по себе имеет «признаки противоправного деяния, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц».

Иными словами, компетентные органы имеют полное право оштрафовать гражданина, явившегося без маски в магазин или вошедшего без нее в автобус. Наказание грозит и юрлицам, которые нарушают условия масочного режима. Штрафы могут исчисляться десятками тысяч рублей.

ИА «Орелград»