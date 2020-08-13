Орловцы нашли способ сэкономить на плате за услуги ЖКХ

В регионе резко возрос интерес к электронным личным кабинетам.

Орловские энергетики зафиксировали новую для региона тенденцию. Жители области в последнее время все активнее используют электронные сервисы для оплаты счетов за потребленную электроэнергию. Как пояснили в компании «Орловский энергосбыт», с марта, когда началась пандемия COVID-19, стабильно растет число пользователей личного кабинета. А количество платежных операций через этот сервис выросло на 46 процентов.

Впрочем, это связано это не только с пандемией коронавируса, из-за которой некоторое время действовали ограничения на перемещение по региону и личный прием в офисах, и не только с техническим прогрессом. Как уже рассказывал «Орелград», вступили в силу изменения в федеральное законодательство. Согласно им с 13 сентября 2020 года банки и платежные агенты при приеме платы за свет будут брать комиссию по тарифам, которые сами же и установят.

При платежах через личный кабинет комиссия не взимается, то есть это хороший способ сэкономить деньги. Энергетики добавили, что примерно пятая часть их клиентов в Орловской области, которые ведут счета через личный кабинет, с помощью электронного сервиса оплачивают также услуги, входящие в единый платежный документ.

«На данный момент участниками ЕПД являются 26 компаний сферы ЖКХ региона, в том числе все крупные ресурсоснабжающие организации, — пояснили в «Орловском энергосбыте». — Помимо оплаты услуг ЖКХ с помощью личного кабинета можно передавать показания приборов учета коммунальных услуг, вести сразу несколько счетов за электроэнергию или несколько единых платежных документов, распечатать ЕПД или отдельную квитанцию за электроэнергию, узнать данные о приборах учета и сроках их поверки и узнать контактные данные компаний-участников ЕПД».

ИА «Орелград»