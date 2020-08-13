Орловщина – на первом месте в России по скорости распространения коронавируса

13.8.2020 | 7:42 Важное, Новости, Общество

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На втором месте — Крым.

Орловская область по состоянию на 12 августа оказалась на первом месте в РФ по скорости распространения коронавируса. Об этом пишет ИА «Общественная служба новостей» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. На втором месте — Республика Крым

Рейтинг скорости распространения COVID-19 в регионах страны основывается на коэффициенте распространения инфекции. Специалисты берут количество зафиксированных случаев заражения за последние четыре дня и делят на число больных за предыдущие четыре дня.

— По данным Роспотребнадзора, на первом месте по этому показателю в России сейчас находится Орловская область, где наблюдается значительный прирост заражения. Здесь это значение достигает 1,68, а в Крыму – 1,40, — пишет издание.

Как уже писал «Орелград», с начала августа график заболеваемости на Орловщине резко пошел вверх. Наибольшее количество случаев за последнее время – 102 — зафиксировано вчера, 12 августа.

Власти связали этот скачок с выявленным очагом заболевания в Богдановском доме-интернате. Глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги ранее обвинил в росте количества заболевших коронавирусом нарушителей масочного режима. При этом в последнее время в городе и области прошли мероприятия с большим скоплением людей, где о масках и социальной дистанции никто не вспоминал. В том числе и чиновники.

ИА «Орелград»

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