Орловским бюджетникам пообещали рост реальной зарплаты

13.8.2020 | 11:34 Новости, Общество

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Базовый оклад работников бюджетных учреждений может вырасти.

На рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов поступил проект внесения изменения в статью 3 Закона «Об оплате труда работников государственных учреждений Орловской области». Как следует из пояснительной записки к нему, он разработан «в целях упорядочения оплаты труда, обеспечения социальных гарантий работников автономных учреждений, подведомственных администрации губернатора».

Законопроект предусматривает повышение уровня реального содержания заработной платы, включая ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 2020 году, в размере 3 процента. Хотя только за первое полугодие 2020 года инфляция в регионе составила 2,5 процента. Но с учетом заложенных в законопроект 3 процентов предусмотрено увеличение тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников государственных учреждений Орловской области до 1866 рублей.

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона напоминает, что месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Доплата до достижения размера МРОТ осуществляется за счет областного бюджета. Целиком же месячный фонд оплаты труда работников начисляется из средств областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Из областного бюджета выплачивается тарифная ставка, надбавка к должностному окладу и доплата до МРОТ. Все стимулирующие выплаты осуществляются из средств от приносящей доход деятельности.

ИА «Орелград»

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