Под Орлом подросток на мотоцикле «доехал» до больницы

13.8.2020 | 10:31 Новости, Происшествия

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Водительских прав у него, конечно, не было.

Вчера, 12 августа около 19.30 на трассе Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое произошло ДТП с юным мотоциклистом.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 17-летний юноша ехал на двухколесном транспорте без прав управления.

Парень двигался со стороны поселка Долгое в сторону села Урынок Должанского района. Примерно на 104 километре пути мотоцикл потерял управление и упал.

Сообщается, что парня с травмами увезли в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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