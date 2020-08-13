В Орловской области на 55 мандатов претендуют 479 человек

Большая часть кандидатов представлена политическими партиями.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области завершилась процедура регистрации кандидатов, претендующих на места в парламентах различного уровня. По данным Избирательной комиссии Орловской области, в единый день голосования 13 сентября 2020 года выборы пройдут в 10 муниципальных районах и одном городском округе. Всего будет проведено 17 избирательных кампаний, на которых будут разыграны 55 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований.

На данный момент борьбу продолжают 479 кандидатов. Из них 442 кандидата были выдвинуты 9-ю политическими партиями. Наибольшее представительство имеет «Единая Россия» — 97 кандидатов. Далее следуют «Справедливая Россия» — 85, ЛДПР – 72, КПРФ – 68, РЭП «Зеленые» — 32, «Патриоты России» — 24, «Партия пенсионеров» — 23, Демократическая партия России – 22, «Яблоко» — 19. Еще 37 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения.

Всего, по данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, выступить в ходе выборов в органы местного самоуправления региона в качестве избирательных объединений имели право 42 политические партии, 36 региональных отделений политических партий и 51-54 общественных объединения.

На выборах депутатов Орловского горсовета шестого созыва документы для выдвижения представили 205 кандидатов, из них зарегистрировано 147. По одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах в районах было выдвинуто 56 кандидатов. Из них зарегистрировано 45 человек, семи кандидатам было отказано в регистрации, а шесть отказались от участия в выборах по личному заявлению. Всего в этих выборах участвуют 43 кандидата.

ИА «Орелград»