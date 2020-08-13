В Орловской области вора выдало «желание красиво пожить»

Под Орлом преступника разоблачили благодаря его покупкам.



Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении кражи. Примечательно, что вор попался во многом случайно. Он сам себя выдал, отправившись в магазин за покупками.

Началась же эта история в марте 2020 года, когда подсудимый пришел к своему приятелю в гости. Они совместно распивали спиртное до раннего утра. Спонсором мероприятия выступила мать хозяина дома. В тот день она получила пенсию и выделила сыну и его приятелю 1000 рублей купюрами по 500 рублей. Она попросила гостя сходить в магазин и погасить там долг, накопленный ею, а на оставшуюся сумму разрешила ему купить алкоголь.

Сама женщина тоже приняла участие в застолье. Однако продержалась она недолго и ушла спать. Когда уснул и хозяин дома, гость решил отправиться домой. Но перед этим он обшарил карманы халаты спящей женщины и стащил 7000 рублей купюрами по 500 рублей. Пропажу мать и сын заметили утром. Однако сначала они думали, что женщина попросту куда-то спрятала деньги и забыла, куда именно. У них и мысли не возникало о том, что их могли обокрасть.

Все прояснилось через неделю. Потерпевший пришел в местный магазин и увидел там своего приятеля. Тот набрал полную корзину различных продуктов, но сразу бросил ее, заметив, что привлек внимание. Заподозривший неладное потерпевший поговорил с продавщицей. Та рассказала ему, что «подозреваемый» уже несколько раз приходил в магазин и постоянно расплачивался купюрами по 500 рублей.

Это лишь усилило подозрения «доморощенного сыщика». Он знал, что его приятель нигде не работает, и средств к существованию у него нет. Тогда он решил спросить об этом напрямую. Приятель заявил, что якобы занял деньги у местных жителей. Это было неправдой – никто в поселке не давал этому человеку деньги в долг, так как он не работал и страдал запоями. После этого мать и сын подали заявление в полицию.

Преступление было раскрыто, а совершивший его человек тут же во всем признался. Более того, он умудрился вернуть женщине похищенные 7000 рублей. Однако его все-таки отдали под суд. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 480 часов.

ИА «Орелград»