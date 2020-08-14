Число больных в доме-интернате под Орлом превысило 120

Только за последние сутки выявили 31 нового заразившегося.

В Богдановском доме-интернате для стариков и инвалидов (Урицкий район) коронавирусом заражены более 120 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Только за последние сутки в учреждении выявили 31 нового заразившегося

Как уже писал «Орлеград», ранее первый замгубернатора Орловской области Валентина Нордстрем рассказала, что изначально диагноз подтвердился у 90 проживающих и сотрудников дома-интерната.

Отмечается, что учреждение работало в «закрытом режиме», то есть сотрудники заступали на двухнедельные вахты с предварительным тестированием на коронавирус. Постояльцев, соответственно, также никуда не выпускали. При этом Сети комментаторы пишут, что за время пандемии постояльцы «закрытых» соцучреждений часто пользуются услугами по доставке еды или необходимых вещей, забирая заказы от таксистов через забор, например. А одну из жительниц Богдановского дома-интерната возили в Орел на гемодиализ. Так что говорить о «закрытости» учреждения от внешнего мира, видимо, можно лишь с большой натяжкой.

Официальной версии причины вспышки коронавируса в Богдановском доме-интернате пока нет.

ИА «Орелград»