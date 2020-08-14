Как выбрать частный детский сад?

Более 300 тысяч детей в России «стоят» в очереди в государственные детские сады, так что популярность частных детских садов постепенно растёт — несмотря на то, что это может быть довольно дорогостоящей услугой. Но как выбрать действительно хороший частный садик, в котором ребёнку будет комфортно?

«Частный детский сад — ясли “Маленькая страна” в Одинцово» — это место, где с помощью интеллектуального и творческого обучения, помогают каждому ребенку всесторонне развиваться, делая его внутренний мир более свободным, а окружающий мир более ярким и совершенным. Подробнее — на странице садика по ссылке на сайте.

В настоящее время появляется много частных образовательных учреждений и родители стоят перед выбором: детские сады с различными уклонами, домашние детские сады, сады с углубленным изучением иностранных языков, группы по присмотру за детьми и т.д. Родители, выбирая частный детский сад, должны быть уверенными в том, что платят не только за образование, воспитание, но и за безопасность и здоровье детей.

Родителям следует обратить внимание, насколько строго учреждение придерживается санитарных норм: как часто проветривают группу, сколько раз в день дети выходят на прогулку, какой у них режим дня, сколько и в каких условиях они отдыхают. От этого зависит здоровье малышей и, соответственно, возможности для роста, развития и образования.

Детский сад — это далеко не «просто» новое жизненное пространство вашего ребёнка. Это первое значимое место, куда ребёнок попадает после семьи, поэтому здесь ему должно быть комфортно. Комфортно — это и про интерьеры, и про яркие цвета, и про удобную мебель, и про внимательное отношение, и про неравнодушие, и про соучастие и сопереживание, и про абсолютный контакт взрослого и ребёнка.

Выбор частного детского сада в нынешних условиях волнует многих родителей, ведь переполненность государственных садов – это довольно частое и повсеместное явление. Этот выбор должен осуществляться очень тщательно, ведь ваш ребенок там будет проводить почти половину суток, да и за это удовольствие вы будете платить немалые деньги, поэтому не торопитесь, узнайте все важные моменты, досконально изучите дошкольное заведение, куда будет ходить ваш ребенок.

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