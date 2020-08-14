Клычков велел забыть про советские ФАПы

Губернатор распорядился списать с баланса устаревшие медпункты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков согласовал списание государственного имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями здравоохранения на праве оперативного управления. Речь идет примерно о 40 медпунктах и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в различных районах региона. Все они были построены еще в советские времена, давно устарели, но до сих пор числятся на балансе Центральных районных больниц.

Своим распоряжением Андрей Клычков утвердил адресный список объектов, которые хоть и являются собственностью Орловской области, но признаны «непригодными для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие физического износа и нецелесообразности проведения ремонта, а также уничтожения пожаром».

Например, списанию подлежат медпункт в деревне Луганка Должанского района и в деревне Протасово Покровского района, которые были построены в 1945 и 1951 годах соответственно. Впрочем, большинство списываемых ФАПов и медпунктов были открыты в 1960-1970-е годы. Самый юный из них был возведен в деревне Ильино-Нагорное Троснянского района в 1989 году.

Напомним, в Орловской области уже несколько лет власти пытаются реализовать проект по строительству новых ФАПов во всех районах области. Клычков велел больницам списать в установленном порядке объекты, включенные в список, и в течение 6 месяцев представить в областной департамент госимущества копии документов о разборке и демонтаже.

ИА «Орелград»