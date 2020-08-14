Орловец неудачно попытался подкупить полицейского

Он хотел отвертеться от одной статьи УК, но теперь пойдет под суд по другой.

Суд в Орле рассмотрит дело несостоявшегося взяточника. Он пытался подкупить полицейского, чтобы остаться на свободе, но все равно может попасть за решетку.

Инцидент произошел 17 июня этого года. Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, 49-летний орловец прямо возле отдела полиции Троснянского района пытался передать местному стражу порядка 11 тыс. рублей.

По версии следствия, мужчина за эту сумму рассчитывал откупиться от возбуждения уголовного дела о «нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Таким образом он лишь «заработал» другую статью. Теперь его будут судить за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Сообщается, что выявить и расследовать преступление помогали сотрудники УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»