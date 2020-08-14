Орловская автоледи выплатила жертве ДТП 165 тысяч рублей

Орловские приставы взыскали компенсацию вреда с виновницы аварии.

В Орловской области в пользу пострадавшего в ДТП принудительно взыскано 165 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Сообщается, что деньги были взысканы с автоледи. Ранее она стала виновницей ДТП, в результате которого серьезно пострадал житель города Болхова. Он подал в суд иск о взыскании с женщины компенсации морального вреда, и его требования были удовлетворены.

Однако исполнять решение суда автоледи не спешила. В отношении нее было открыто исполнительное производство. Поскольку в установленный законом срок женщина деньги не выплатила, она стала должницей. Приставы приступили к реализации мер принудительного взыскания.

В частности, взыскание было обращено на денежные средства, которые хранились у автоледи на банковских счетах. Также было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ей автомобиля. Последнее, возможно, и подтолкнуло должницу к действиям.

«Взыскиваемая сумма компенсации морального вреда в размере 165 тысяч рублей перечислена пострадавшей стороне в полном объеме, — рассказали в пресс-службе УФССП. — Производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе».

ИА «Орелград»