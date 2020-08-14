Орловские депутаты просят Госдуму разрешить родителям детей-инвалидов работать

14.8.2020 | 14:00 Новости, Общество

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Сегодня помощь от государства получают лишь те, кто не имеет официального дохода.

На «социальном» комитете Орловского областного Совета готовят обращение в Госдуму и Правительство РФ для поддержки семей с детьми-инвалидами. Речь идет о помощи тем родителям, которые совмещают обязанности по уходу за ребенком-инвалидом с трудовой деятельностью.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, инициатором обращения стал депутат Сергей Потемкин. Как известно, сегодня указом Президента РФ установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей для неработающих трудоспособных родителей детей-инвалидов. Эти деньги они перестают получать, выходя на оплачиваемую работу.

В Орловском облсовете считают, что доход от оплачиваемой работы, в частности на условиях неполной занятости, дистанционной или надомной работы, является дополнительным подспорьем для решения многочисленных проблем семьи, связанных с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом.

— Поэтому предлагается внести в законодательство Российской Федерации изменения, позволяющие сохранить право на ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей, при условии неполной занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов,- рассказали в заксобрании.

ИА «Орелград»

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