Орловским предпринимателям напоминают о субсидиях на профилактику COVID-19

17 августа – последний день подачи заявлений

Центр антикризисной поддержки «Мой Бизнес» напоминает, что орловские предприниматели могут получить от государства финансовую помощь на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Перечень организаций, которые вправе рассчитывать на такую форму господдержки, выходит за пределы списка пострадавших отраслей.

Проверить, имеет ли организация или индивидуальный предприниматель право на субсидию, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Для этого нужно ввести ИНН налогоплательщика.

Откладывать проверку не стоит — срок направления заявления на получение субсидии истекает.

Так как последний день его представления приходится на 15 августа, являющийся выходным, то документ следует подать не позднее 17 августа. Заявление надо направлять в налоговую. Это можно сделать через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также через ТКС и по почте.

Бесплатные консультации для орловского бизнеса по всем мерам антикризисной поддержки от государства можно получить по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»