В Орле штрафуют продавцов без масок

Рейды проводят на ярмарках выходного дня.

За последний месяц на ярмарках выходного дня к административной ответственности за нарушение масочного режима привлекли 48 продавцов, рассказали в пресс-службе областной администрации. Досталось и покупателям, которых уличили в нарушении масочного режима. Напомним, в Орловской области он продлен до 31 августа.

Рейды на ярмарках выходного дня устраивают сотрудники полиции совместно с областными чиновниками.

В администрации региона напомнили , что с 20 июля используется новый механизм фиксации нарушений масочного режима с последующей передачей материалов в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Речь, видимо, идет о фото/видеосъемке, которой грозил губернатор Андрей Клычков.

Как уже писал «Орелград», ранее стало известно об очередном рейде на городском транспорте: протоколы выписывали пассажирам без масок.

Напомним, ранее глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги заявил, что в росте числа заболевших коронавирусом в регионе виноваты нарушители масочного режима. При этом в последнее время в городе и области прошли мероприятия с большим скоплением людей, где о масках и социальной дистанции никто не вспоминал. В том числе и чиновники.

ИА «Орелград»