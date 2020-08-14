В Орловской области миграция ушла в минус

14.8.2020 | 18:29 Новости, Общество

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Из региона чаще уезжают, чем приезжают в него.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области в январе-июне 2020 года. В отчете отмечено, что в регионе изменилась миграционная обстановка. В предыдущие годы область пополняла  свое население за счет притока мигрантов. Как правило, статистика регистрировала миграционный прирост, в основном за счет приезжих из ближнего зарубежья. Однако в этом году Орловская область переживает миграционную убыль.

Так, сообщается, что за отчетный период времени из Орловской области выбыло 4736 человек, а прибыло 4690. Таким образом, миграционная убыль населения составила 46 человек. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период времени был зафиксирован миграционный прирост в количестве 145 человек. Да и количество прибывших и убывших тогда было почти вдвое больше, чем в текущем году. Впрочем, снижение миграционных потоков связано с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

На это указывает, в частности, показатель международной миграции. В текущем году в Орловскую область прибыло 923 человека из-за рубежа, а уехал за рубеж всего 471 человек. Общую статистику испортила внутренняя миграция. Так, из Орловской области на ПМЖ в другие регионы в 2020 году уехало 4625 ее жителей, а в Орловскую область из других субъектов РФ перебралось за то же время всего 3767 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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