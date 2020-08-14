В «Спасском-Лутовиново» пройдет межрегиональный фотографический слет

14.8.2020 | 10:00 Новости, Общество

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На «Фотосушку» приглашают всех любителей искусства фотографии.

15-16 августа в музее-заповеднике И.С. Тургенева состоится межрегиональный фотографический слет «Спасское-2020», рассказали на странице музея в соцсети. Мероприятия приурочено к Всемирному Дню фотографии, который отмечается 19 августа.

В фотослете примут участие фотографы из Орла, Белгорода, Пушкино и Москвы.

В первый день участников и гостей мероприятия ждет знакомство с тургеневской усадьбой и поездка на Бежин луг, где находится имение отца писателя, а также фотопленэр в окрестностях Спасского.

— 16 августа в 12 часов в Выставочном зале музея-заповедника откроется фотовыставка Виктора Грицюка и Виктора Молчанова «Спасское. Ретроспектива». А с 13 часов на открытой сцене в усадебном парке начнутся презентации работ известных фотографов, обучающие мастер-классы и лекции. Среди выступающих, например, председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива» Игорь Горелик и преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников,- рассказали в группе «Спасского».

Работы фотомастеров разместят на импровизированной выставке «Фотосушка».

На слет приглашаются все, кто питает интерес к искусству фотографии и мечтает приобщиться к секретам фотодела.

ИА «Орелград»

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