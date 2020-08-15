В колонии, где сидел Навальный, появилось новое средство связи

15.8.2020 | 12:30 Новости, Общество

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Видеосвязь организована в исправительной колонии № 5 в Нарышкино.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, у осужденных содержащихся в исправительной колонии общего режима №5, появилась возможность общаться со своими родными при помои видеосвязи. Напомним, в этом учреждении отбывал срок Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального.

«Видеопереговоры относятся к телефонным переговорам и предоставляются осужденным по письменному заявлению, — пояснили в управлении ФСИН. — Продолжительность телефонных переговоров с использованием систем видеосвязи не превышает 15 минут».

В ведомстве говорят, что осужденные уже по достоинству оцени это новшество, поскольку оно позволяет видеть своих родных во время разговора. Кстати, осужденные сами должны просить о видеопереговорах, но  администрация исправительного учреждения должна еще дать на это свое согласие.

«Главное условие, чтобы у вызываемого абонента был персональный компьютер с веб-камерой, либо мобильный телефон, на котором установлено специальное приложение», — добавили в УФСИН.

Напомним, что ранее система видеосвязи была установлена в исправительной колонии №6 и в СИЗО-1 города Орла.

ИА «Орелград»

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