В колонии, где сидел Навальный, появилось новое средство связи

Видеосвязь организована в исправительной колонии № 5 в Нарышкино.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, у осужденных содержащихся в исправительной колонии общего режима №5, появилась возможность общаться со своими родными при помои видеосвязи. Напомним, в этом учреждении отбывал срок Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального.

«Видеопереговоры относятся к телефонным переговорам и предоставляются осужденным по письменному заявлению, — пояснили в управлении ФСИН. — Продолжительность телефонных переговоров с использованием систем видеосвязи не превышает 15 минут».

В ведомстве говорят, что осужденные уже по достоинству оцени это новшество, поскольку оно позволяет видеть своих родных во время разговора. Кстати, осужденные сами должны просить о видеопереговорах, но администрация исправительного учреждения должна еще дать на это свое согласие.

«Главное условие, чтобы у вызываемого абонента был персональный компьютер с веб-камерой, либо мобильный телефон, на котором установлено специальное приложение», — добавили в УФСИН.

Напомним, что ранее система видеосвязи была установлена в исправительной колонии №6 и в СИЗО-1 города Орла.

ИА «Орелград»