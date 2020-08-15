В Орловской области девушек оказалось чуть больше, чем юношей

15.8.2020 | 18:17 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Статистики пересчитали молодежь в регионе.

Орелстат выпустил релиз, приуроченный к Международному дню молодежи.  В нем отмечено, что в России с точки зрения статистики и демографии к молодежи относится население в возрасте от 15 до 9 лет. В Орловской области, по состоянию на 1 января 2020 года, такой молодежи насчитывалось 113,1 тысячи человек, что составляло на тот момент 15,4 процента всего населения региона.

Статистики подсчитали, что в области проживает 56,5 тысячи юношей  и 56,6 тысячи девушек. В городах региона проживает 78,5 тысячи молодых людей, в том числе 54 тысячи в Орле. В сельской местности насчитывается  34,6 тысячи юношей и девушек. Отмечено, что по окончании школ большая часть орловской молодежи продолжает учиться.

«В Орловской области доля молодежи среди занятого населения около 19 процентов, а среди безработных — более 34 процентов, — говорится в релизе Орелстата. — Рынок труда испытывает трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей. Уровень безработицы в возрастной группе 15-29 лет в Орловской области более чем в два раза превышает уровень безработицы среди лиц 30 лет и старше. В 2019 году он составил 9,3 и 4,4 процента соответственно».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования