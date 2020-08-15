В Орловской области девушек оказалось чуть больше, чем юношей

Статистики пересчитали молодежь в регионе.

Орелстат выпустил релиз, приуроченный к Международному дню молодежи. В нем отмечено, что в России с точки зрения статистики и демографии к молодежи относится население в возрасте от 15 до 9 лет. В Орловской области, по состоянию на 1 января 2020 года, такой молодежи насчитывалось 113,1 тысячи человек, что составляло на тот момент 15,4 процента всего населения региона.

Статистики подсчитали, что в области проживает 56,5 тысячи юношей и 56,6 тысячи девушек. В городах региона проживает 78,5 тысячи молодых людей, в том числе 54 тысячи в Орле. В сельской местности насчитывается 34,6 тысячи юношей и девушек. Отмечено, что по окончании школ большая часть орловской молодежи продолжает учиться.

«В Орловской области доля молодежи среди занятого населения около 19 процентов, а среди безработных — более 34 процентов, — говорится в релизе Орелстата. — Рынок труда испытывает трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей. Уровень безработицы в возрастной группе 15-29 лет в Орловской области более чем в два раза превышает уровень безработицы среди лиц 30 лет и старше. В 2019 году он составил 9,3 и 4,4 процента соответственно».

ИА «Орелград»