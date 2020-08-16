Орловец избежал тюрьмы, заплатив 110 тысяч рублей

Житель региона успел оплатить наложенный на него уголовный штраф.

Житель Орла сумел избежать более строгого наказания за два преступления, совершенные им. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России. Мужчина ранее был осужден по двум статьям УК. Так, его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в совершении кражи.

Суд вынес обвинительный приговор, но посчитал, что исправление данного гражданина возможно без изоляции от общества. В результате осужденный получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 110 тысяч рублей. Эти деньги он должен был выплатить в доход государства.

«Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам, — рассказали в УФССП России по Орловской области. — Гражданин был предупрежден о том, что в случае невыплаты уголовного штрафа в установленный срок судебный пристав-исполнитель обратится в суд с представлением о замене штрафа иным более строгим видом наказания».

Поняв, что ему грозит реальный срок заключения, мужчина тут же нашел деньги и погасил задолженность в срок, отведенный для добровольного исполнения.

ИА «Орелград»