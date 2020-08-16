Орловец избежал тюрьмы, заплатив 110 тысяч рублей

16.8.2020 | 19:38 Новости, Происшествия

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Житель региона успел оплатить наложенный на него уголовный штраф.

Житель Орла сумел избежать более строгого наказания за два преступления, совершенные им. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России. Мужчина ранее был осужден по двум статьям УК. Так, его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в совершении кражи.

Суд вынес обвинительный приговор, но посчитал, что исправление данного гражданина возможно без изоляции от общества. В результате осужденный получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 110 тысяч рублей. Эти деньги он должен был выплатить в доход государства.

«Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам, — рассказали в УФССП России по Орловской области. — Гражданин был предупрежден о том, что в случае невыплаты уголовного штрафа в установленный срок судебный пристав-исполнитель обратится в суд с представлением о замене штрафа иным более строгим видом наказания».

Поняв, что ему грозит реальный срок заключения, мужчина тут же нашел деньги и погасил задолженность в срок, отведенный для добровольного исполнения.

ИА «Орелград»

 

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