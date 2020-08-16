Орловский полицейский застукал мегавора на месте преступления

16.8.2020 | 17:34 Новости, Происшествия

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Мужчина пытался стащить огромный металлический контейнер.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, работающего водителем у одного из ИП. Молодой человек был обвинен в покушении на кражу. Причем это буквально была крупная кража. Было установлено, что подсудимый на грузовой «Газели» приехал в садовое общество «Радуга». Дело происходило около 10 часов утра.

Там он прошел на территорию приглянувшегося ему садового участка, где стоял металлический контейнер. Утащить его в одиночку и целиком без соответствующего оборудования злоумышленник не мог. Однако он все предусмотрел. С собой мужчина прихватил самодельный прибор газовой резки. Он распилил металлический контейнер, кстати, стоимостью 35 тысяч рублей, на что у него ушло около двух часов.

Но увезти похищенное злоумышленник не сумел, так как на месте преступления его задержал сотрудник полиции. Суд посчитал, что мужчина  не смог довести свой умысел на тайное хищение чужого имущества до конца  по независящим от него обстоятельствам. В судебном заседании орловец вину признал полностью и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

ИА «Орелград»

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