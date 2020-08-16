В Орловской области потребовали запретить 379 сайтов

Орловские суды рассмотрели сотни дел о сомнительных интернет-ресурсах.

Орловский областной суд обнародовал статистические показатели работы районных судов региона по рассмотрению административных дел. Сообщается, что в первой половине текущего года таковых на рассмотрение поступило 1863, или на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них было окончено производством 1715 дел, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее.

Судя по статистике, весьма активно районные суды рассматривали иски различных ведомств о признании информации, распространяемой в Сети, запрещенной в РФ. В основном такие иски подают органы прокуратуры и управление Роспотребнадзора. Всего в первом полугодии было окончено производством 379 дел, или 22 процента от общего количества административных дел, поступивших в районные суды.

Как правило, запрещенной к распространению в РФ информацией орловские суды признавали сайты по торговле дипломами, водительскими удостоверениями, медицинскими справками, снюсами, с предложением незаконного предоставления различных услуг, например, интимного характера.

Отметим, что иски данной категории заняли лишь второе место в списке самых популярных. Наибольшее количество оконченных районными судами административных дел относятся к категории взыскания налогов, сборов и обязательных платежей – 394 за полгода.

Третье место в этом негласном рейтинге заняли дела о госпитализации граждан в медорганизации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, а также о продлении срока такой госпитализации или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. Всего было рассмотрено 309 дел данной категории.

ИА «Орелград»