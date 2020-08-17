Из-за гибели пяти человек в ДТП под Орлом возбудили уголовное дело

Предварительно авария произошла по вине водителя «Тойоты». Он и его пассажиры погибли на месте.

По факту ДТП во Мценском районе Орловской области, где погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Как уже писал «Орелград», смертельная авария произошла вчера, 16 августа на Мценской объездной около 18.30. Здесь столкнулись «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда».

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» не справился с управлением, рассказали в пресс-службе ведомства. «Тойота» врезалась в «Рено», та, в свою очередь, ударила «Мазду».

— По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель «Тойота Королла» и два его пассажира-мужчины. Также погибли водитель «Рено Симбол» и женщина-пассажир, еще один пассажир иномарки доставлена в медицинское учреждение. Водителю и пассажирам «Мазды» была оказана помощь на месте, — уточнили в УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»