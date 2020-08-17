Клычков увеличил вознаграждение за добровольную сдачу оружия

Губернатор изменил «оружейные тарифы», не менявшиеся много лет.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в порядок выплаты гражданам вознаграждения. Оно положено за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Напомним, что с таким вопросом можно обратиться в дежурные части территориальных органов УМВД Орловской области. Награда положена только в случае добровольной сдачи. Если же сотрудники полиции найдут незаконно хранящееся оружие дома у гражданина, последнему может грозить уголовная ответственность.

Расценки на оружие утверждают власти регионов. В Орловской области они не менялись много лет. Однако теперь их повысили, причем значительно. Например, отныне денежное вознаграждение гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них боевого ручного стрелкового оружия составляет 15 тысяч рублей за одну единицу. Ранее «тариф» составлял 7000 рублей.

Остальные новые расценки следующие:

— охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, – 10000 рублей за одну единицу;

— охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения – 8000 рублей за одну единицу;

— ручное реактивное оружие, гранатометы – 15000 рублей за одну единицу;

— газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, – 5000 рублей за одну единицу;

— взрывчатые вещества (кроме пороха) – 1500 рублей за 100 грамм;

— самодельное огнестрельное оружие – 2000 рублей за одну единицу;

— детонаторы – 500 рублей за одну единицу;

— порох – 50 рублей за 100 грамм;

— боеприпасы к оружию с нарезным стволом – 30 рублей за одну единицу;

— боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 рублей за одну единицу;

— основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор и затворная рама, ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) – в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

ИА «Орелград»