Орловцам придется оформлять ВСД на вывоз домашних животных

Эксперты разъяснили новые правила перевозки домашних питомцев.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выступило с официальным разъяснением. Из него следует, что это ведомство разработало модуль записи владельцев животных на оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Такая документация потребуется для вывоза домашних животных.

«В компоненте eCert информационной системы ФГИС «ВетИС» реализована возможность оформления ветеринарного сертификата на вывоз домашних животных (кошки, собаки, хорьки) в страны Евросоюза на основании поданной электронной заявки от владельца животного, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — С помощью модуля можно самостоятельно подать сведения, необходимые для временного вывоза за рубеж личных домашних животных».

Пока новый модуль работает в тестовом режиме. Эксперты отмечают удобство его применения. Так, с его помощью можно записаться на определенное время для оформления ВСД в конкретном пограничном контрольном ветеринарном пункте.

ИА «Орелград»