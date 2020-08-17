Под Орлом девочка на электросамокате попала под машину

17.8.2020 | 12:12 Новости, Происшествия

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8-летнего ребенка пришлось госпитализировать.

Около 17.00 16 августа в деревне Ловчиково Глазуновского района произошло ДТП. Под колеса машины попала 8-летняя девочка.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, ребенок передвигался на электросамокате. Девочка ехала по улице Гагарина, напротив дома №14 она решила переехать на другую сторону дороги и оказалась под колесами «Лады Весты».  За рулем авто находился 24-летний водитель.

Сообщается, что девочка получила травмы, ее госпитализировали.

ИА «Орелград»

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