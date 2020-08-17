В аварии под Орлом погибла 12-летняя девочка

Еще одной жертвой ДТП стал водитель грузовика.
В минувшую пятницу, 14 августа в Ливенском районе произошло смертельное ДТП. В аварии на трассе Орел-Тамбов погибли двое, один пострадавший госпитализирован.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 14.30 на 146-м километре трассы. Предварительно установлено, что 47-летний водитель грузовика Renault двигался со стороны Орла в сторону Ельца. Видимо, в какой-то момент фура неудачно пошла на обгон: она врезалась в две машины на встречной полосе. Сначала — в Kia Rio, за рулем которой сидел 35-летний мужчина, а потом – в Nissan Almera под управлением 46-летнего водителя.
Сбив две машины, фура врезалась в электрические опоры и упала в кювет.
— В результате ДТП водитель грузового автомобиля Renault и пассажир автомобиля Nissan Almera — девочка 12 лет погибли на месте происшествия; водитель автомобиля Nissan Almera госпитализирован. Водителю автомобиля Kia Rio оказана помощь на месте, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники МО МВД России «Ливенский», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИА «Орелград»