В ОЭЗ «Орел» появился первый резидент

Как и ожидалось, это стала компания из сельскохозяйственной отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью «РК-Премикс» стало первым хозяйствующим субъектом, получившим статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Несмотря на то, что ОЭЗ изначально создавалась как зона промышленно-производственного типа, первый резидент является предприятием, работающим в сфере АПК.

— В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство производственно-складского комплекса с целью производства кормовых добавок для животноводства мощностью 4,8 тысяч тонн в год, — рассказали детали инвестпроекта в правительстве региона. — Совокупный объем инвестиций составляет 263,5 млн рублей, планируется создание не менее 20 новых рабочих мест.

Сообщается, что ввод завода в эксплуатацию и выход производства на проектную мощность запланирован до конца 2023 года.

Как уже писал «Орелград», ранее стало известно, что первыми резидентами ОЭЗ «Орел» станут компании, работающие в аграрной сфере. Помимо «РК-премикс» (зарегистрирована во Мценске в мае 2019 года) в ОЭЗ планирует разместиться ООО «Агрос» (зарегистрировано во Мценском районе в 2001 году).

«Коммерсант» привел экспертное мнение, согласно которому вход в ОЭЗ двух первых резидентов из сельского хозяйства может повлиять на формирование ее профиля как агропромышленного. Хотя изначально власти заявляли, что эта ОЭЗ станет многопрофильной, включит компании из сфер приборостроения и электроники, машиностроения и металлообработки, фармацевтики.

ИА «Орелград»