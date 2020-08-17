В Орле определили правила проведения школьных линеек

17.8.2020 | 9:05 Новости, Образование

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Детей не будут собирать более чем по 50 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области определил правила проведения школьных линеек 1 сентября. В мероприятиях будут участвовать не более 50 человек одновременно.

При хорошей погоде линейки пройдут на открытом воздухе, при плохой – в спортзалах школ. В любом случае будет действовать лимит на количество участников – 50 человек. Их заставят соблюдать социальную дистанцию.

«Общешкольных линеек не будет. Линейки рекомендовано проводить в различное время. Для первоклассников и одиннадцатиклассников это мероприятие наиболее значимо. Формат проведения линеек будет детально определен по каждой школе», — заявил замглавы департамента образования Владимир Агибалов.

Напомним, с сегодняшнего дня, 17 августа, в Орловской области в обычном режиме заработали детские сады.

ИА «Орелград»

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