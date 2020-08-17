В Орле суд помог мужчине «победить» работодателя

17.8.2020 | 13:10 Новости, Общество

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Орловцу не придется лишиться месячной зарплаты.  

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда в трудовом споре стала на сторону работника одного из местных предприятий. На мужчину хотели «повесить» убытки из-за ДТП, которое якобы произошло потому, что водитель уснул за рулем. Но в суде второй инстанции сотрудник смог доказать, что ущерб предприятию он нанес не по своей вине.

Как выяснилось в суде, в прошлом году некто Березин Ю.Н. попал в ДТП на рабочей машине: фура сошла с трассы и упала в кювет. Работодатель был уверен в вине сотрудника: тот якобы заснул за рулем. Суд первой инстанции полностью поддержал требования истца — ООО «Сельта» — лишить провинившегося одной средней зарплаты, а это почти 65 тыс. рублей. Также мужчина должен был оплатить судебные расходы и экспертизу.

Лишь во второй инстанции ему удалось доказать свою невиновность в том ДТП, а значит — и перед работодателем. По словам мужчины, совершить опасный маневр, который закончился в кювете, ему пришлось из-за заклинившего тормоза.

Кто прав на самом деле, толком установить было сложно: сразу после ДТП работодатель не озаботился провести экспертизу, чтобы разобраться, что именно стало причиной аварии. На предприятии заказали лишь оценку ущерба.

Но в суде второй инстанции пришли к выводу, что доказательств того, что работник уснул за рулем, тоже нет. Зато на представленных суду фотографиях с места ДТП хорошо видны следы торможения большегруза, что косвенно подтверждает версию Березина.

-Судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила и удовлетворила апелляционную жалобу работника. Возмещать ущерб ему не придется, — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

ИА «Орелград»

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