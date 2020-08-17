В Орловской области за полгода осудили 870 человек

Статистика вынесенных приговоров снизилась по сравнению с прошлым годом.

В Орловском областном суде подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. Краткий отчет предоставила пресс-служба облсуда. Сообщается, что за прошедшие шесть месяцев в районные суды на рассмотрение поступило 1228 уголовных дел. Это на 14,5 процента меньше, чем годом ранее. Обвинительные приговоры были вынесены в отношении 870 подсудимых, что на 17,7 процента меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Согласно приведенной статистике 67 граждан были осуждены районными судами Орловской области за совершение особо тяжких преступлений, 216 — за совершение тяжких преступлений, 184 — за совершение преступлений средней тяжести. Еще 403 человека понесли наказание за совершение преступлений небольшой тяжести. По всем этим категориям отмечено снижение показателей по сравнению с прошлым годом. Возможно, это связано с ограничениями, веденными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В облсуде также рассказали, что в текущем году в регионе районными судами было рассмотрено два уголовных дела с участием присяжных заседателей. В результате были осуждены два человека. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года в регионе присяжные участвовали в четырех уголовных судебных процессах, и тогда было осуждено пять подсудимых.

«Практика назначения районными судами основных уголовных наказаний в первом полугодии 2020 году являлась дифференцированной, в зависимости от тяжести, общественной опасности содеянного, личности виновных, — говорится в сообщении Орловского облсуда. — Так, к реальному лишению свободы осуждено 358 лиц, что составляет 41,2 процента от общего количества осужденных. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года показатели составляли 393 лица и 37,2 процента».

Только двоим гражданам в этом году повезло: суды вынесли по их делам оправдательные приговоры. Впрочем, в первой половине прошлого года оправданных судами в регионе не было вообще.

ИА «Орелград»