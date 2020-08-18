Фельдшер Серегин подал в суд на советника Клычкова

Он хочет засудить Сергея Лежнева за клевету и оскорбления.

20 августа Советский районный суд Орла рассмотрит иск Дмитрия Серегина к Сергею Лежневу. Как и обещал, фельдшер скорой помощи подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к советнику губернатора Андрея Клычкова.

Как уже писал «Орелград», Серегин, который по совместительству является координатором орловского отделения профсоюза «Действие», донес проблемы орловской медицины в период пандемии коронавируса до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи».

Серегин оценил «словесное многообразие, изобилующее жаргонизмами моих школьных лет» и даже поблагодарил Лежнева за то, что тот наглядно показал, какие люди работают в помощниках у губернатора Клычкова.

Судя по карточкам суда, сам иск зарегистрирован еще 7 августа. Первое заседание состоится 20-го числа.

Сам Серегин отметил, что с подачей иска у него возникли трудности. «Очень тяжело было найти место жительства Сергея. Ведь он не указал в своей декларации недвижимое имущество во временном пользовании. Как оказалось, он живет в элитном доме в центре города», — рассказал истец.

ИА «Орелград»