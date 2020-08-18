Митрополит Тихон наградил спикера Орловского облсовета

Музалевский получил медаль св. Кукши

Митрополит Орловский и Болховский Тихон вручил медаль преподобного священномученика Кукши I степени председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому. Церемония состоялась 17 августа, рассказали в пресс-службе заксобрания.

Медаль св. Кукши была учреждена в Орловско-Ливенской епархии по благословению патриарха Кирилла.

Данная церковная награда обычно вручается священнослужителям, церковнослужителям, монашествующим и мирянам за их труды в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, а также миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах на епархиальном уровне, а также за заслуги перед Орловской епархией.

ИА «Орелград»