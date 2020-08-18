Под Орлом незваный гость обокрал комнату соседей

18.8.2020 | 13:09 Новости, Происшествия

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Его уже арестовали.

Во Мценске мужчина пришел в гости в общежитие и «попутно» обокрал незапертую соседнюю комнату. Его уже нашли и арестовали, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейским о пропаже рассказал потерпевший. По его словам, он и не заметил, как лишился имущества: буквально на минуту вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел, что пропал телевизор и приставка к нему. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей.

Сотрудники местного угрозыска довольно быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель. По его словам, в общежитие он пришел к знакомым в гости. Но те, его, видимо, не ждали: дверь была заперта. А вот соседняя – открыта. Чем и воспользовался незваный «гость».

Уже известно, что похищенное имущество мужчина вывез на такси и продал за три тысячи рублей. Теперь следователям предстоит еще и искать нового хозяина вещей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый арестован.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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