Под Орлом погиб мотоциклист без прав

Мужчине было 30 лет

В Орловской области насмерть разбился 30-летний мотоциклист, сообщили в регуправлении ГИБДД. Трагедия произошла 17 августа в 18.00.

В ведомстве рассказали, что мужчина ехал по трассе Мценск-Высокое-Мелынь. В деревне Высокое он не справился с управлением. Байк вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 25-летнего пассажира госпитализировали. Отмечается, что у байкера не было прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

ИА «Орелград»