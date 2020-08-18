Под Орлом погиб мотоциклист без прав

18.8.2020 | 10:49 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Мужчине было 30 лет

В Орловской области насмерть разбился 30-летний мотоциклист, сообщили в регуправлении ГИБДД. Трагедия произошла 17 августа в 18.00.

В ведомстве рассказали, что мужчина ехал по трассе Мценск-Высокое-Мелынь. В деревне Высокое он не справился с управлением. Байк вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 25-летнего пассажира госпитализировали. Отмечается, что у байкера не было прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования