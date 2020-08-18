Под Орлом заключенный хотел торговать наркотиками в колонии

Суд не оценил этот «бизнес-план» и продлил ему срок.

Орловский суд приговорил к реальным срокам двух жителей Московской области. Мужчина и женщина хотели наладить торговлю наркотиками в орловской колонии, где москвич отбывал наказание. Кстати – по статье о незаконном обороте запрещенных веществ.

Парочка преступников решила прикрыть свою задумку романтической историей. Женщина якобы приехала навестить возлюбленного, добившись длительного свидания. Но на самом деле на встречу она привезла с собой более 1 грамма наркотика, который мужчина, пользуясь старыми связями, заранее заказал у бывших «партнеров».

Впрочем, на этом цепочка оборвалась. Женщину задержали, обоих злоумышленников обвинили по статьям о незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине по совокупности приговоров дали 2,2 года колонии строгого режима. Да и женщина в ближайшее время на свидание к нему приехать не сможет: ее на 1,4 года посадили в тюрьму.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»