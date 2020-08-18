В Орле измерили уровень давления на бизнес

Более полутысячи орловских предпринимателей высказались о проверках.

Региональный проектный офис подвел итоги опроса общественного мнения, который стартовал 23 июля. Онлайн-анкетирование проводилось на тему «Уровень административной нагрузки на территории Орловской области». Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, свое мнение высказали свыше 500 респондентов. В их числе были самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

«Как показало исследование, большинство орловских предпринимателей отмечают рост уровня административной нагрузки на территории Орловской области в условиях новой коронавирусной инфекции (40,1 процента), — рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена. — Предполагается, что усиление административного давления связывается респондентами с ужесточением противоэпидемических мер в связи с пандемией».

При этом 39,5 процента опрошенных заявили, что количество проверок не изменилось, а чуть более 20 процентов из них и вовсе считают, что проверок стало меньше. По одному из ключевых вопросов мнения разделились почти поровну. Так, 50,3 процента респондентов утвердительно ответили на вопрос: «Часто ли проводятся различные проверки в отношении Вашей организации?», а 49,7 процента выбрали ответ «Нет». При этом 56,9 процента предпринимательского сообщества Орловской области назвали проведенные в отношении них проверки обоснованными.

«Анкетирование также ставило задачу диагностики качества и эффективности проверочных мероприятий, — говорят в аппарате бизнес-омбудсмена. — На вопрос «Как Вы оцениваете работу контрольно-надзорных органов (КНО) в Орловской области?» 38,9 процента респондентов заявили, что сотрудники КНО компетентны и корректны при проведении проверочных мероприятий, а 37,7 процента считают избыточными количество КНО и требований, подлежащих контролю».

Участники опроса также поделились своим мнением относительно способов доведения справочной информации до бизнес-сообщества. Оказалось, что 70,1 процента наиболее удобным способом считают адресную рассылку от контрольно-надзорных органов. Лишь 20,4 процента респондентов пользуются информацией, размещенной на официальных сайтах различных ведомств.

ИА «Орелград»