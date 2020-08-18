В Орле пожарные спасли 10 человек

Никто не пострадал

В Орле 17 августа случился пожар в многоэтажном доме на улице Паровозной, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 12.52. Пожар случился на балконе квартиры на шестом этаже.

«Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация жильцов дома. Звеньями газодымозащитников были спасены десять человек, еще пять человек были эвакуированы. В результате пожара на балконе квартиры на шестом этаже выгорели вещи, балкон закопчён по всей площади», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина случившегося устанавливается. ОГТРК уточняет, что в квартире никто не живет с октября 2019 года.

ИА «Орелград»