Губернатора призвали позаботиться о переболевших COVID-19 медиках

Обращение областной организации здравоохранения получилось открытым.

Обращение к губернатору принял президиум Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Ознакомиться с его текстом можно на сайте областной Федерации профсоюзов. В нем Андрея Клычкова просят о «загрузке находящихся в вынужденном простое санаториев, прежде всего ГУП «Санаторий «Дубрава». Кроме того, губернатора просят об организации «реабилитации медицинских и иных работников, переболевших COVID-19, с целью восстановления здоровья, в разной степени утраченного вследствие перенесенного заболевания».

«Ни для кого не секрет, что в условиях пандемии нагрузка на медицинских работников существенно возросла, что связано со многими факторами: сверхурочная работа и высокая интенсивность труда, изменение организации труда, коварность новой инфекции и риск заражения самих медработников, — говорится в обращении. — Работники здравоохранения уже на протяжении нескольких месяцев работают в сложнейших условиях. Кроме прямого расстройства здоровья, после перенесенных заболеваний вполне ожидаем существенный рост проблем, прежде всего социального характера. В этой связи важным элементом восстановления является реабилитация, которая призвана помочь улучшить качество жизни и вернуть или приблизить человека к состоянию, которое было до заболевания».

Профсоюзы призывают губернатора принять «Программу реабилитации медицинских и иных работников, переболевших COVID-19». Они напоминают главе региона о том, что реабилитация необходима даже пациентам с легким и бессимптомным течением заболевания.

Кстати, сами профсоюзы уже свой шаг сделали. Они подписали с санаторием «Дубрава» договор о сотрудничестве, который предусматривает приобретение путевок на санаторно-курортное лечение на льготных условиях. Также президиум принял решение о возмещении членам профсоюза части стоимости путевок в орловские санатории «Дубрава» и «Лесной», а также в другие санатории в пределах Российской Федерации.

ИА «Орелград»