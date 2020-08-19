Орловцам разрешат голосовать несколько дней подряд

19.8.2020 | 11:08 Новости, Общество

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Облсовет рассматривает поправки в закон о местных референдумах.

На местных референдумах орловцы смогут голосовать по несколько дней, но – не более трех. На профильном комитете областного Совета народных депутатов вчера, 18 августа рассмотрели проект поправок в региональный закон «О местном референдуме в Орловской области». Это уже второе чтение документа: депутаты работают над тем, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством.

В пресс-службе заксобрания напомнили, что в первом чтении проект закона был принят на 49-м заседании Орловского областного Совета. Сообщается, что ко второму чтению (окончательная редакция) была подготовлена таблица поправок. Согласно им, на Орловщине появляется возможность, по решению местной избирательной комиссии, проводить референдум в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Соответственно, в течение трех дней (или менее) можно будет и голосовать. А вот досрочное голосование в таком случае не проводится.

Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования, уточнили новые порядки в пресс-службе облсовета.

Как уже писал «Орелград», в первом чтении было принято решение об изменении правил оформления подписного листа. Теперь помимо проставления подписи и даты, участник референдума должен будет собственноручно вписывать свои фамилию, имя и отчество.

ИА «Орелград»

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