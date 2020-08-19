Орловцы остались недовольны своими долгами

Каждое восьмое обращение к налоговикам было связано с задолженностью.

В июле 2020 года в налоговые органы Орловской области поступило 869 обращений граждан. Такие данные привели в региональном управлении ФНС России. В областной «главк» поступило 59 обращений, в том числе 28 через интернет. В территориальные органы поступило еще 810 письменных обращений, причем 99 процентов из них было подано через интернет. На личный прием орловцы в июле не приходили.

«Немалую часть в текущем периоде составляли обращения по вопросам основания возникновения задолженности по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 102 обращения, или 11 процентов от общего числа, — сообщили в УФНС. — Граждане высказывали несогласие с образованием у них задолженности по имущественным налогам, а также взысканием недоимки по страховым взносам, образовавшимся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, а также задолженности по соответствующим пени и штрафам».

Лидерство в структуре обращений удерживают вопросы налогообложения доходов физических лиц. С ними к налоговикам обратились 156 орловцев. Их интересовал порядок начисления и уплаты НДФЛ при продаже имущества, предоставление имущественного и социального налогового вычета, а также нюансы декларирования дохода.

В 113 случаях орловцев интересовали вопросы государственной регистрации и учета налогоплательщиков. Сообщается, что в ряде писем речь шла об «отсутствии сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».

ИА «Орелград»