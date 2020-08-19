Орловские ветераны получат дополнительную поддержку

Депутаты от «Единой России» предложили ввести две дополнительные льготы

Депутаты облсовета от «Единой России» внесли два законопроекта в поддержку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Первая инициатива касается компенсации платы за коммунальные услуги. Кроме федерального бюджета, её будет предоставлять и региональная казна. Если документ примут, то порядок выплат утвердит правительство Орловской области, а расчёт будет осуществляться индивидуально в каждом случае.

Вторая идея связана с транспортным налогом. Сейчас ветераны войны пользуются льготой в 50% для легковых автомобилей с двигателем не мощнее 150 л. с. Депутаты предложили полностью освободить участников войны от налога за одну машину.

«Убеждён, изыскать финансовую возможность для реализации данных законопроектов необходимо, ведь речь идёт о людях, которые особенно нуждаются в нашей поддержке и заботе!» — заявил спикер облсовета Леонид Музалевский.

Обе инициативы рассмотрит губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»