Под Орлом девушка обвела вокруг пальца двоих мужчин

Жертвами преступницы стали ее приятель и сожитель.

Ливенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая ранее уже была судима за кражу и мошенничество. После очередного процесса список ее криминальных деяний пополнился. Как установил суд, в апреле 2020 года она провернула целую операцию, чтобы похитить крупную сумму денег.

В тот день девушка находилась в гостях у своего знакомого. Опьяневший хозяин дома дал ей свою банковскую карту, попросив что-то купить для него. Однако у девушки имелись собственные планы. С картой она отправилась к своему сожителю и обманула его. Злоумышленница убедила своего любимого в том, что приятель попросил ее снять с карты наличные и затем передать ему.

Сожитель поверил в эту легенду и согласился помочь. Он взял карту и снял с нее через банкомат 115 тысяч рублей. Затем вернул карту и отдал всю наличность своей возлюбленной, которая якобы понесла все это знакомому. На самом деле деньги она присвоила, а карту отдала приятелю. На всю операцию у нее ушло всего около часа.

Месяц спустя девушка совершила еще одну кражу. На этот раз ее жертвой стала приятельница, к которой она пришла в гости. Когда хозяйка дома вышла из комнаты, гостья залезла в чужую косметичку и похитила хранившуюся там наличность. Ее добычей стали почти 10 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, она была приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»