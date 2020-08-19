В Орел приехал высокопоставленный единоросс Перминов

Он проводит встречу с действующими депутатами и кандидатами

В Орел 19 августа приехал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. В программе его визита – встреча с действующими депутатами от «Единой России», а также кандидатами в парламент Орла.

Сергей Перминов долгое время работал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, последние годы являясь вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике. Пост в «Единой России» он получил в ноябре 2019 года по итогам XIX съезда партии. Перминов занялся региональной и электоральной работой; сам он говорил, что его задача – «перепрошить партию и подготовиться к электоральному циклу 2021 года», когда запланированы выборы в Госдуму.

ИА «Орелград»