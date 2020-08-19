В Орле будут судить организаторов незаконного алкобизнеса

Четверо орловцев фасовали неизвестный напиток в фирменные бутылки.

В Орле под суд пойдут четверо местных жителей, которые организовали незаконную торговлю алкоголем. Они в «гаражных» условиях разливали неизвестно где взятый напиток в бутылки с этикетками и пробками, как у магазинного.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в хозпостройках у 61-летнего орловца нашли 5030 литров спирта стоимостью порядка 320 тысяч рублей. Именно этот мужчина, по версии следствия, организовал преступный бизнес. Ему помогали еще двое мужчин, 29 и 35 лет, они разливали алкоголь по бутылкам и укупоривали тару. А 43-летняя женщина, участница преступной группы, заказывала этикетки и пробки для контрафакта. Являются ли члены преступной группы родственниками, не уточняется.

У них изъяли 5482 бутылки готовой алкогольной продукции объемом по 0,5 литра. Общую стоимость партии оценили в сумму более 400 тысяч рублей. Ущерб, причиненный правообладателям товарного знака, составил более 578 тысяч рублей, рассказали полицейские.

Теперь торговцев фальшивым спиртным будут судить по статьям о незаконном производстве и обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Работу незаконного «цеха розлива» прикрыли еще в конце прошлого года. За время следствия пришлось провести целый ряд экспертиз. Собранные следователями материалы будет рассматривать Советский суд Орла.

ИА «Орелград»