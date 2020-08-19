В Орле машина сбила женщину на «зебре»

19.8.2020 | 9:41 Новости, Происшествия

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Пострадавшую увезли в больницу.

Вчера, 18 августа в районе Веселой слободы в Орле произошло ДТП на «зебре». Фургон «Мерседес» сбил женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 20.30. 65-летний водитель иномарки ехал по улице Генерала Родина со стороны улицы Веселой в направлении Полесской.

49-летняя женщина переходила дорогу по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля. В это время на улице уже темнеет, возможно, водитель не заметил пешехода: участок дороги здесь освещается лишь с одной стороны, причем «обновленными» несколько лет назад фонарями, к которым у орловских водителей и пешеходов сразу появились претензии из-за низкого уровня освещения дороги.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшая в аварии женщина с травмами госпитализирована.

ИА «Орелград»

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