В Орле обокрали гараж и унесли пятое колесо

19.8.2020 | 10:34 Новости, Происшествия

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Вора удалось найти благодаря невзломанному замку.

В Железнодорожном районе Орла полицейские нашли гаражного вора. Мужчина умыкнул приглянувшееся чужое имущество из гаража, который сдавала в аренду его приятельница.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, с заявлением о пропаже обратился орловец, который снимал этот гараж. У него украли пять колес в сборе, газовый баллон, тепловую пушку и даже крепежную фурнитуру. Стоимость похищенного оценили в 20 тысяч рублей.

Найти преступника оказалось несложно. Во время осмотра места преступления полицейские обратили внимание, что замок на воротах гаража остался неповрежденным. Под подозрение попал 38-летний гражданин – знакомый владелицы постройки. По версии следствия, именно он и совершил кражу имущества.

-Похищенное было обнаружено в принадлежащем злоумышленнику гараже. Он собирался им воспользоваться в личных целях, — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что похищенное уже изъято, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, ведется следствие.

ИА «Орелград»

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