В Орле «всплыли» неизвестно из чего сделанные консервы

19.8.2020 | 7:57 Новости, Общество

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Опасную продукцию планировали продать жителям Подмосковья.

Очередной факт реализации опасной для здоровья продукции вскрыли сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Под подозрение попал один из орловских заводов, вернее, его сотрудник. При анализе данных в государственной информационной системе «Меркурий» специальная мониторинговая группа обнаружила сведения о крупной партии мясных консервов.

Они были отправлены со склада в Орле в Московскую область, где далее должны были поступить в торговую сеть. Судя по документации, консервы предназначены для употребления в пищу людьми. Однако продукция оказалась подозрительной – сотрудник завода при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) не указал сырье, из которого были изготовлены консервы.

«Всего было оформлено пять эВСД на 5,5 тонны консервов, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — В соответствии с порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным приказом Минсельхоза России, данная ошибка является критической».

Ведомство уже приняло необходимые меры. Так, регистрация учетной записи того сотрудника, который допустил ошибку, была приостановлена на срок 90 дней. А подмосковное предприятие, получившее орловскую продукцию, предупредили о выявленном нарушении, чтобы опасные консервы не поступили в продажу.

ИА «Орелград»

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