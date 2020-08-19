В Орловской области на поиск работы уходит более 4 месяцев

Эксперты оценили среднюю продолжительность безработицы.

В Орловской области в 2019 году средняя продолжительность безработицы составила ровно 4 месяца. Для сравнения, в 2018 году она составляла 4,8 месяца. Данных за 2020 год еще нет, они будут обнародованы только в следующем году. Но можно предположить, что с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции показатель может возрасти.

По данным областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, наиболее мобильными являются безработными являются молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. В этой возрастной категории средняя продолжительность безработицы в 2019 году составила 3,1 месяца против 4 месяцев в 2018 году. Наибольшая продолжительность безработицы зарегистрирована у инвалидов – она составила 5,2 месяца (5,5 месяца в 2018 году).

По состоянию на 1 января 2020 года общая численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составляла 3 тысячи человек. Уровень фиксированной безработицы тогда составлял 0,8 процента численности рабочей силы. Однако за время пандемии количество безработных в регионе выросло и превысило 12 тысяч человек, а уровень безработицы достиг отметки 3,5 процента.

Из тех, кто был признан безработными с 1 апреля 2020 года, а это 11,3 тысячи человек, только 48 процентов потеряли работу после 1 марта 2020 года. При этом 32 процента новых безработных на самом деле не работали более года либо вообще ранее не работали, а 20 процентов потеряли работу до 1 марта 2020 года.

В департаменте подчеркнули, что данное соотношение остается стабильным на протяжении последних трех месяцев. Поэтому в ведомстве считают, что «прирост числа безработных обусловлен не только сложной экономической ситуацией, но и увеличением размера пособия по безработице в совокупности с упрощением порядка регистрации безработного».

ИА «Орелград»