В Орловской области начали подготовку к ЕГЭ

Областные власти утвердили соответствующие «дорожные карты»

В Орловской области утвержден план мероприятий подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в 2021 году. Соответствующие «дорожные карты» утвердил региональный департамент образования. При их составлении чиновники учли опыт текущего года. Напомним, орловские школьники сдавали ЕГЭ в непростых условиях из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, областные власти определили несколько приоритетных направления в подготовке к проведению ГИА. В частности, повышенное внимание планируется уделить повышению качества преподавания учебных предметов, нормативно-правовому и финансовому обеспечению ГИА, подготовке участников экзаменов.

Кроме того, «дорожными картами» предусмотрено научно-методическое сопровождение государственной итоговой аттестации, информационное сопровождение этой кампании и контроль за ее организацией и проведением. По окончании экзаменов специалисты проведут необходимый анализ, чтобы выявить «узкие места».

Кстати, не останутся без внимания и выпускники прошлых лет. Так, экспертам предстоят спустя некоторое время проследить судьбу тех, кто получил медали по итогам обучения в школе. Они посмотрят, сумели ли эти выпускники поступить в вузы, оценят их успеваемость там.

ИА «Орелград»